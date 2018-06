Stiri pe aceeasi tema

- Statele UE au aprobat joi, in unanimitate, un plan de a impune tarife vamale pe produse in valoare de 2,8 miliarde de euro peovenite din SUA, dupa ce Washingtonul a aplicat tarife pentru otelul si aluminiul provenit din UE, la inceputul lunii iunie, au declarat surse europene, citate de Reuters. Măsurile…

- Comisia Europeana a propus miercuri alocarea, in viitorul cadru financiar multianual 2021-2027, a 13 miliarde de euro pentru cercetare-dezvoltare in domeniul militar, in scopul cresterii capabilitatilor de aparare ale Uniunii Europene, transmite dpa. Banii vor merge catre Fondul European…

- Uniunea Europeana va prezenta miercuri primul Fond European de Aparare (FED) care are drept scop dezvoltarea capacitaților militare ale statelor membre, dar condițiile de eligibilitate vor exclude firme din țari terțe, cum este cazul Statelor Unite și Marii Britanii, au declarat pentru AFP mai mulți…

- Parlamentul European (PE), reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a aprobat cu o larga majoritate de 456 la 147 de voturi si 49 de abtineri reforma muncii detasate, un text negociat timp de peste doi ani, scrie AFP. La inceputul lui martie, negociatori PE au ajuns la un acord cu Consiliul,…

- Romania va demara procesul de achizitie de echipamente de aparare aeriana. Este vorba despre sisteme antiaeriene cu rachete pentru raza scurta și foarte scurta - VSHORAD/SHORAD, de ultima generatie. Suma pusa la bataie de Parlamentul Romaniei este de 2.1 miliarde de euro.Competita pentru furnizarea…

- Grupul german Volkswagen a dus termenul de parcare la un alt nivel, odata cu scandalul emisiilor. Compania a adunat aproape 300.000 de mașini diesel cu emisii peste limita in 37 de parcari din SUA, dintre care un stadion dezafectat din Detroit, o fosta fabrica de hartie din Minnesota și un imens cimitir…

- Saptamana trecuta, Comisia Europeana a afirmat ca a inceput sa pregateasca un al doilea pachet de ajutor de 3 miliarde de euro pentru refugiatii din Turcia. ''Nu va puteti juca cu mandria noastra'', a declarat Erdogan, sustinand ca Ankara a primit doar 850 milioane de euro din primul pachet…