Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Traian Berbeceanu, fostul șef al BCCO Alba, validat in funcția de prefect al Capitalei, dupa demiterea lui Gheorghe Cojanu Fostul șef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu a fost numit prefect al Capitalei. Hotararea de Guvern prin care acesta a fost numit, cu caracter temporar, a fost publicata…

- A fost schimbat si subprefectul municipiului Bucuresti: vine pe post Adina Claudia Moiseanu, paraseste postul Nicoleta Matilda GoleacIn Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 977 din 22.X.2020, a fost publicata Hotararea Guvernului Romaniei numarul 876 privind aplicarea mobilitatii pentru Gheorghe…

- Traian Berbeceanu a fost numit in functia de prefect al municipiului Bucuresti printr-o hotarare de guvern publicata joi seara in Monitorul Oficial. Berbeceanu il inlocuieste in functie pe Gheorghe Cojanu, care a fost numit in functia de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului.…

- Gheorghe Cojanu a fost revocat, prin hotarare de Guvern, din functia de prefect al Capitalei, iar noua funcție va fi aceea de inspector guvernamental, potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial.In sedinta de Guvern ținuta joi seara, a fost adoptata hotararea privind revocarea lui Gheorghe Cojanu…

- Traian Berbeceanu a fost numit in functia de prefect al municipiului Bucuresti printr-o hotarare de guvern publicata joi seara in Monitorul Oficial.Berbeceanu il inlocuieste in functie pe Gheorghe Cojanu, care a fost numit in functia de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General…

- Comisarul Traian Berbeceanu, fostul șef al Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Alba Iulia și consilier al ministrului Marcel Vela, a fost validat in funcția de prefect al Capitalei, potrivit surselor Digi24. Premierul Ludovic Orban a anunțat joi ca ca il va schimba pe actualul prefect al Capitalei,…

- Traian Berbeceanu, fost șef BCCO Alba Iulia, in prezent șeful de cabinet al ministrului de Interne, Marcel Vela, este vehiculat neoficial drept viitorul Prefect al Capitalei. O decizie oficiala nu a fost anunțata, insa pe rețelele de socializare, fanii acestei mutari saluta anunțul.Intr-un…

- Comisarul Traian Berbeceanu, fostul șef al Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Alba Iulia, in prezent șef de cabinet al ministrului de Interne, ar fi varianta pentru funcția de prefect al Capitalei. Premierul Ludovic Orban a decis ca la urmatoarea sedinta de Guvern, care ar putea avea loc miercuri…