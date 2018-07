Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Brigada Rutiera au intocmit dosar penal pe numele barbatului, de 45 de ani, soferul autoturismului inmatriculat in Suedia cu numere personalizate. Potrivit Biroului de presa al Brigazii Rutiere, in cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducere…

- Poliția a lucrat mai multe zile pentru a gasi o cale sa îl penalizeze pe șoferul care a intrat în România cu o mașina ce avea placuțe de înmatriculare cu un mesaj anti-PSD. ”Astazi, în jurul orei 06.00, un echipaj de poliție al Brigazii…

- Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei anunța ca barbatul care conduce un autoturism cu numarul de inmatriculare M**E PSD are dosar penal pentru “conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat care nu are drept de circulație in Romania”, fapta prev. și ped. de art. 334, alin.…

- Presedintele sloven Borut Pahor a anuntat luni, in parlamentul de la Ljubljana, ca nu va nominaliza niciun candidat pentru functia de prim-ministru intrucat niciun partid nu este sustinut de o majoritate in forul legislativ, transmite Reuters preluata de agerpres. In Slovenia au avut loc alegeri…

- Nationala masculina de tineret a Romaniei a pierdut meciul doi din Grupa A a Campionatului European U 20 din Slovenia, 25-30 cu Germania, dar a ramas pe loc de calificare, dupa ce Islanda a invins Suedia mai tarziu cu 35-33.

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor a solicitat marti o ancheta la Penitenciarul Targu Jiu, acuzandu-l pe directorul penitenciarului, comisarul sef Ion Popescu, de infractiuni de coruptie in legatura cu favorizarea unui detinut, conform unui comunicat de presa.…

- Gabriela Baltag, membru CSM, acuza procurorii de incalcarea independentei judecatorilor in notele interne din cadrul DNA, unde fac referiri la solutiile de achitari definitive, pe care le considera netemeinice. Discutia a avut loc la plenul CSM de miercuri si a starnit numeroase contradictii. Ministrul…

- Ambasadorul Romaniei la UNESCO, Adrian Cioroianu, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX ca stoparea procedurii de includere a localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO, la cererea Guvernului, este o situatie inedita, deoarece primise deja recomandare...