Comisarul Gentiloni spune că acţiunile eficiente în domeniul energiei pot opri recesiunea Europa poate evita recesiunea daca oficialii responsabili de politica monetara si fiscala vor cadea de acord asupra unor masuri eficiente prin care sa contracareze cresterea costurilor cu energia, a declarat vineri comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, informeaza Bloomberg. “Avem sansa, daca lucram impreuna, politica monetara si politica fiscala, si acum cu un pachet adecvat in domeniul energiei, sa evitam recesiunea”, a spus Gentiloni in avanpremiera reuniunii ministrilor europeni ai Finantelor care va avea loc la Praga. “Este o provocare, dar este posibil”, a adaugat Gentiloni.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

