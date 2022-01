Comisarul european pe justiție Didier Reynders a discutat cu ministrul Catalin Predoiu despre importanța progreselor privind reformele din sistemul juridic, în acord cu standaredele europene, transmițând ca executivul european continua sa sprijine eforturile Bucureștiului în atingerea obiectivelor.



Oficialul european a apreciat drept &"buna&" discuția cu ministrul justiției Catalin Predoiu.





