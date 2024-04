Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au anuntat, luni, ca a fost descoperita salmonella in mai multe produse din carne de pui din diverse magazine, printre care Penny Colentina, Penny Bucurestii Noi si Metro Baneasa, iar loturile respective au fost retrase de la comercializare.Rezultate…

- Romania trebuie sa se dezvolte prin integrarea minoritații rome, iar diferențele bazate pe criterii etnice trebuie sa dispara. Este una dintre concluziile sedintei grupului de lucru mixt pentru implementarea strategiilor Guvernului Romaniei, de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii…

- Cutremur in Romania, sambata dimineața, la ora 4:56. Un seism de 2,3 grade s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la adancimea de 17,8 km. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 41 km V de Focșani, 55 km N de Buzau, 73 km E de Sfantu-Gheorghe, 82 km E de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs duminica, la ora 2:02, in zona seismica Vrancea , judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 133,5 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor…

- Trei cutremure s au inregistrat noaptea trecuta in Romania. Potrovit INFP, in ziua de 10 Ianuarie 2024 la ora 23:01:10 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 99.4km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase:…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineața, 4 ianuarie, in zona seismica Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Conform INCDFP, a fost vorba despre un seism slab, inregistrat la ora 05:40:01 (ora locala a Romaniei),…