Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in jurul orei 14:00, polițiștii echipajului din cadrul Poliției Municipiului Radauți – Biroul de Ordine Publica, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu autospeciala din dotare, respectiv deplasandu-se pe str. Piața Unirii, au observat un autoturism care circula pe un segment…

- Polițiștii de la Radauți au depistat un tanar in varsta de 22 de ani care se deplasa la volanul unui BMW fiind sub influența unei substanțe interzise. VVineri, in jurul orei 16.50, echipajul de la Poliția municipiului Radauți – Biroul de Ordine Publica, aflat in control trafic pe strada Calea ...

- Un barbat a primit un ordin de protectie provizoriu si i-a fost montata o bratara de monitorizare electronica dupa ce si-a amenintat fosta partenera ca-l va ucide pe fiul lor, a informat, luni, Biroul de presa al Politiei Capitalei.

- Joi, 24 noiembrie, polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au pus in executare 16 mandate de percheziție domiciliara, emise de Judecatoria Dragomirești, intr-un dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor…

- Inca un scandal zguduie Biserica Ortodoxa, dupa cel in care este implicat Parintele Calistrat. Un preot din Vaslui este obligat sa-și paraseasca domiciliul din cauza relelor tratamente aplicate fostei soții și copilului. Preotul Petru Damian slujește la biserica din curtea Direcției Generala de Asistența…

- Fostul rege spaniol Juan Carlos incearca din nou sa obtina din partea justitiei britanice imunitate pentru perioada anterioara abdicarii sale din anul 2014, in timp ce fosta sa amanta Corinna Larsen il acuza de „hartuire'', relateaza marti AFP.

- Florența Marin, fosta amanta a regretatului rocker Leo Iorga (1964-2019), rupe tacerea! Vedeta a recunoscut pentru Click! ca a avut o relație cu artistul, chiar daca el era insurat cu Paula Iorga (55 de ani). „Sunt singura in momentul de fața! Nici nu am cautat, nici nu s-a ivit inca momentul pentru…

- Marți la ora 21:27, echipajul de poliție din cadrul Poliției Municipiului Radauți – Biroul de Ordine Publica, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv deplasandu-se pe str. Putnei, au observat un autoturism moment in care s-a efectuat semnal de oprire folosind semnalele luminoase…