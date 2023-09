Stiri pe aceeasi tema

- ”Cred ca ne confruntam cu impactul unei duble crize”, a spus Gentiloni, referindu-se la impactul geopolitic al invaziei Rusiei in Ucrainea si a loviturii economice ulterioare asupra continentului european. ”Din punct de vedere geopolitic, [criza] a afectat, desigur, SUA si intreaga lume, dar din punct…

- India este gazda summitului G20 din acest an, care va avea loc in capitala New Delhi in perioada 9-10 septembrie. Vladimir Putin l-a sunat luni pe premierul Modi pentru a-i spune ca ministrul de externe Serghei Lavrov va participa la summit in numele sau. Cei doi lideri au discutat, de asemenea, mai…

- In acest an au fost emise garantii in valoare de numai 51,9 milioane de euro, conform documentului vazut de Reuters, mai putin de o zecime din garantiile de 745,9 milioane de euro emise pe tot parcursul anului trecut. China a devenit cel mai mare partener comercial al Germaniei in 2016 si ambele tari…

- Prezentarea a avut loc miercuri cu ocazia vizitei ministrului rus al Apararii in Coreea de Nord pentru a participa la celebrarea a 70 de ani de la armistițiul care a pus capat Razboiului din Coreea, relateaza BBC.Printre armele expuse s-a aflat racheta balistica intercontinentala Hwasong (ICBM). Ea…

- In razboiul dintre Rusia și Ucraina, China a dat semnale de apropiere de Rusia, relația dintre Vladimir Putin și Xi Jinping fiind una apropiata. Totuși, la nivel oficial, China s-a declarat in favoarea pacii și a refuzat sa vanda, tot oficial, arme catre Rusia. Neoficial, China a luat o decizie care…

- Presupunand ca mediteaza profund pe o plaja izolata de SPP de la Neptun, totuși, am o intrebare de uichend pentru herr prasident Iohannis: care v-o fi fiind opinia asupra deciziei administrației Biden de a livra Ucrainei bombe cu dispersie/fragmentare?, scrie avocatul Gheorghe Piperea pe pagina sa de…

- Președintele rus Vladimir Putin le-a mulțumit marți, 3 iulie, aliaților care și-au exprimat solidaritatea cu Moscova in contextul revoltei armate de luna trecuta, condusa de șeful companiei militare private Wagner, Evgheni Prigojin, relateaza CNN și The Guardian.„Poporul rus este mai consolidat ca niciodata.…

- Un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei in legatura cu conflictul din Ucraina a intrat in vigoare vineri, masura fata de care Moscova a raspuns prin extinderea listei cu responsabilii europeni care au interdictie de intrare pe teritoriul rus, relateaza agentiile DPA si Agerpres. Noile sanctiuni…