Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile clinicilor din Romania, specializate in analize medicale, vor atinge valoarea de 2,5 miliarde de lei in acest an, de aproape cinci ori mai mare decat in 2010, releva o analiza realizata de compania de...

- Romanii au cheltuit, in decembrie 2019, peste 95 de milioane de euro cu cardul Revolut, de aproape cinci ori mai mult comparativ cu perioada similara a anului 2018, respectiv 19,2 milioane de euro, informeaza...

- Cele mai multe achizitii ale romanilor pe Internet sunt din industria de fashion, urmata de beauty & sanatate si de electronice. Cei mai multi romani, peste 50%, au spus ca sunt dispusi sa mai cumpere aceste produse online si in viitor, rezulta dintr-un studiu european realizat de DPD si publicat…

- ​Cumparaturilor online de pe mobile au crescut semnificativ în comparatie cu cele de pe desktop cu ocazia Black Friday 2019. De asemenea, românii au manifestat o preferința peste medie pentru produsele de fashion și articole pentru copii, în ceea ce privește cumparaturile online de…

- Romanii au platut aproape 200 de milioane de lei online de „Black Friday”, mai mult cu 26% fața de anul trecut, potrivit datelor publicate sambata, de catre procesatorul de plati PayU Romania. In 15 noiembrie, s-au cumparat produse cu plata online de 198,02 de milioane de lei, din care peste 22% dintre…

- In 2019, 56 dintre romani au facut cel putin o achizitie online In mediul online, romanii cheltuiesc cea mai mare suma de bani pe sejururui, servicii de turism si servicii hoteliere Primele trei website uri de pe care romanii cumpara online sunt eMag, OLX si Altex14 noiembrie 2019 ndash; GPeC SUMMIT,…

- Sectorul de restaurante si cafenele (Food & Beverage) din Romania a evoluat constant in ultimii ani, atat datorita creșterii salariilor și a puterii de cumparare, cat și datorita numarului mai mare de straini care viziteaza Romania pentru afaceri sau turism. Aceasta evolutie se traduce si printr-o competitie…

- Sectorul de restaurante si cafenele (Food & Beverage) din Romania a evoluat constant in ultimii ani, atat datorita creșterii salariilor și a puterii de cumparare, cat și datorita numarului mai mare de...