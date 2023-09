Comerțul cu mașini și motociclete, pe plus, în primele 7 luni ale acestui an Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in primele sapte luni, atat ca serie bruta, cu 15,8%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 17,2%, fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).In acelasi interval, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a urcat ca serie bruta cu 9,2%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 11,1%, fata de perioada similara din 2022.Potrivit INS, volumul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

