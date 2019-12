Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in octombrie cu 11,5%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm scazut fata de cel inregistrat in luna anterioara, in timp ce serviciile prestate populatiei au avansat cu 13,6%, serie bruta, potrivit datelor publicate…

- Conform unui studiu Instant Factoring, microintreprinderile din Romania intampina dificultați in a-și menține o situație financiara pozitiva. Gradul de indatorare (datorii totale/active totale) al acestora la nivel de sector a ajuns la 73%, cele mai afectate fiind companiile cu o cifra de afaceri mai…

- In luna septembrie 2019, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de luna precedenta atat ca serie bruta cu 7,8% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 3,5%.Citește și: INS, anunt de ULTIMA ORA: Crestere…

- Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a declarat luni la Parlament, dupa ce a incheiat intelegeri scrise cu USR, ALDE, PMP si UDMR, plus acord verbal cu grupul minoritatilor, ca s-au strans suficiente voturi pentru instalarea noului executiv.„Pot sa va spun ca numeric,…

- Un grup indian, cu o cifra de afaceri de cinci miliarde de dolari, a inaugurat, la Timisoara, primul sau centru de dezvoltare din Romania. Furnizor de top de servicii și soluții de transformare digitala, consultanța și remodelarea proceselor de business prin soluții IT, indienii se vor concentra, in…

- Comparativ cu anul anterior, numarul firmelor incluse in primele 10 poziții a crescut de la 12.472, in 2018, la 12.603, in 2019, reprezentand o apreciere cu 1,05%. Totodata, cifra de afaceri cumulata a companiilor clasate pe primele zece locuri este de 178,48 miliarde de euro, in creștere cu 8,17%…

- La nivel județean, dupa depunerea bilanțurilor, in anul 2018 s-a putut observa o creștere la nivelul cu 7,6% a cifrei de afaceri fața de anul precedent, atingandu-se valoarea de 10,9 miliarde Euro. Din cei 24,895 de agenți economici care au depus bilanțurile, primele 100 companii (numite generic „Top…