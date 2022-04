Stiri pe aceeasi tema

- Pensia medie lunara a inregistrat o creștere de 0,4% in trimestrul patru al anului 2021 comparativ cu trimestrul anterior, a anunțat miercuri Institutul Național de Statistica (INS). Potrivit INS, pensia medie lunara a fost in trimestrul patru al anului 2021 de 1.679 de lei, in creṣtere cu 0,4% faṭa…

- Castigul salarial mediu brut a fost in luna ianuarie 2022 de 3.698 de lei, cu 181 lei (4,7%), mai mic decat in luna decembrie 2021, a anunțat marți Institutul Național de Statistica (INS). In același timp, comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, c

- Salariul mediu net pe economie din Romania a ajuns, in ianuarie, la 3.698 de lei, in scadere cu 4,7% fata de ultima luna din 2021, valorile cele mai mari fiind inregistrate in activitatile de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice), cu un cuantum de 8.940 lei,…

- Salariul mediu net pe economie din Romania a ajuns, in ianuarie, la 3.698 de lei, in scadere cu 4,7% fata de ultima luna din 2021, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS).

- Inflatia a urcat la 8,5% in luna februarie, fata de 8,4% luna trecuta. Razboiul din tara vecina sporeste instabilitatea economica. Institutul National de Statistica a publicat in urma cu scurt timp primele date oficiale pentru luna trecuta.

- Rata somajului in Spania a scazut in trimestrul patru din 2021 și a ajuns la cel mai redus nivel incepand din 2008, adica inaintea crizei financiare, pe fondul redresarii economiei, a informat agenția Reuters , preluata de Agerpres . Rata somajului a scazut in Spania la 13,33% in ultimele trei luni…

- Afacerile din comerțul cu amanuntul (un bun indicator care aproximeaza consumul privat, principala componenta a PIB), au incetinit dupa primele 11 luni la 10,5%, potrivit datelor furnizate vineri de Institutul Național de Statistica. In ianuarie-octombrie (primele 10 luni) indicatorul era de 11,1%.…