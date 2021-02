Comercianți goniți cu mascații la Craiova Agitatie mare in zona Targului de Saptamana din Craiova, in aceasta dimineata. Zeci de politisti, jandarmi si mascati au intervenit pentru a-i determina pe comerciantii de haine second hand sa stranga marfa imprastiata pe trotuare si sa paraseasca zona. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu, afirma ca a primit de la prefectul judetului Dolj o adresa privind casutele amenajate in cadrul Targului de Craciun din oras, edilul acuzand faptul ca la Craiova se aplica "o legislatie dubla fata de restul tarii”. Vasilescu ii ironizeaza pe juristii…

- Posturi disponibile in toate zonele țarii, la a III-a ediție a targului In perioada 8-9 decembrie 2020 va avea loc Targul de Cariera Feroviara in Romania , care in acest an este organizat in format online, din cauza masurilor impuse in contextul pandemiei. Sunt posturi disponibile in toate zonele…

- Targul de Craciun din Craiova s-a dovedit a fi un eșec inca de la deschidere, scrie sambata Gazeta de Sud, relatand ca DSP-ul a inchis toate casuțele la nici o ora de la inaugurarea targului, pe motiv ca administrația locala nu ar avea aviz de funcționare. „Noi suntem producatori. Am venit din Olt.…

- Etapa a 11-a, disputata weekend-ul trecut, nu a gasit-o pe teren pe divizionara B Aerostar, bacauanii stand in aceasta runda. Pauza competiționala a „aviatorilor” se intinde astfel pe o durata de 15 zile care separa remiza de la Turnu Severin, cu lidera U Craiova 1948 din data de 3 noiembrie de urmatorul…

- Echipa de baschet masculin Steaua Bucuresti a invins duminica, la turneul de la Oradea, echipa CSM Miercurea Ciuc, scor 76-61(49-32), la turneul preliminar de Cupa Romaniei. A fost primul meci masculin oficial din tara dupa opt luni pandemice.In grupa de la Oradea se mai joaca, tot duminica,…

- Saptamana aceasta, pe rețelele sociale au fost distribuite mai multe imagini tulburatoare cu coada de dricuri formata la morga Spitalului Județean din Craiova. Imaginile din Romania sunt similare cu cele din Italia, cand morgile erau supraaglomerate.Pozele au fost realizate de un craiovean…

- Selecționerul Romaniei și antrenorul de la Valcea au efectuat ieri testele și au intrat deja in carantina. Craiova a ajuns la 11 cazuri pozitive in echipa. Alte cazuri și la Cluj și Zalau Dupa turneul de la Sf. Gheorghe cazurile pozitive cu virusul SARS CoV-2 cresc cu repeziciune in randul jucatoarelor…

- Romania ocupa poziția 32 din 34 de țari europene, in cadrul Indicelui European de Medicina Personalizata, o analiza in premiera a sistemelor de sanatate. Indicele European de Medicina Personalizata este compus din 20 de caracteristici ale sistemelor de sanatate din țarile comparate, imparțite pe patru…