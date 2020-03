Comenzi de mancare pentru o zi, o saptamana sau o luna, in sistem de abonament

Stiri pe aceeasi tema

- Bosch, lider global in furnizare de tehnologii si servicii, a gazduit la Blaj, judetul Alba, un eveniment dedicat popularizarii si promovarii programului Scoala Duala, program inaugurat la Blaj inca din toamna anului trecut, in parteneriat cu Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” din localitate si primaria…

- Chinezii din Guangdong cer sprijin moral Doljului in lupta cu coronavirusul. Provincia din China, care are o suprafața cat trei sferturi din Romania, este infrațita cu județul Dolj de aproape zece ani, iar acum se afla intr-o situație critica din cauza virusului ucigaș. Președintele Consiliului Județean…

- 2020 va fi, pentru multe dintre firmele din Romania, un an in care reorganizarea business-ului se va afla in prim-plan. Pe fondul provocarilor din mediul economic, de la creșterea costurilor operaționale la criza forței de munca, multe companii iși vor reconfigura afacerile, cu focus pe eficientizarea…

- Robert Moreno este noul antrenor al celor de la AS Monaco, a anunțat, sâmbata, clubul francez. Fostul selectioner al Spaniei îl va înlocui pe Leonardo Jardim."Suntem foarte fericiți sa anunțam sosirea lui Robert Moreno. Credem mult în el și în capacitațile…

- Lenovo ThinkBook 13s e un laptop elegant de mici dimensiuni cu performante notabile destinat in special mediului de afaceri, dar care poate fi lesne folosit in orice alt context. L-am vazut prima data in septembrie alaturi de fratele de 14 inci la lansarea oficiala in Romania.

- Conceptul Petisante pune accentul pe gust si le propune romanilor cea mai usoara cale spre o alimentatie sanatoasa, bazata pe ingrediente din surse locale. Chef Mihai Irimia, in colaborare cu nutritionistul Cristian Margarit, lanseaza Petisante, cel mai nou serviciu de food delivery de pe…

