Comemorarea victimelor Mineriadei. Orban: Nu s-a dorit ca dosarul să fie finalizat Se implinesc 31 de ani de la mineriada din iunie 1990, a treia acțiune de acest gen intreprinsa in Romania postdecembrista. Cu acest prilej, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a mers in Piața Universitații și a depus o coroana pentru comemorarea victimelor Mineriadei. Ludovic Orban a declarat duminica ca dosarul privind mineriada „nu s-a dorit sa fie finalizat”. „E de domeniul evidenței. Au trecut 31 de ani, in mare parte dosarele sunt instrumentate, exista marturii, exista probe, exista indicii clare”, a precizat Ludovic Orban. Dosarul Mineriadei Dosarul Mineriadei a fost trimis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu s-a dorit finalizarea acestor dosare, este de domeniul evidenței. Au trecut 31 de ani. Dosarele sunt instrumentate, in mare parte exista marturii, probe, indicii. Dar am incredere ca lucrurile vor intra pe un fagaș firesc.Noi avem vca obiectiv principal adoptarea legilor justiției. Se lucreaza la…

- Tot ce reușește justiția sa distruga azi, renaște maine. Complicitatea vameșilor și a șefilor lor se transmite de la o generație la alta. Uneori se fac razii ample și pica sute de contrabandiști, mici carauși și cațiva vameși, foarte rar cate un șef de rețea sau un șef corupt dintr-o instituție a statutului.Primul…

- Un judecator de camera preliminara de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis, vineri, restituirea la Parchetul Militar a dosarului Revolutiei in care fostul presedinte Ion Iliescu si fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu sunt acuzati de savarsirea unor infractiuni contra umanitatii.…

- Dosarul Revoluției, in care fostul președinte al Romaniei, Ion Iliescu și fostul vicepremier, Gelu Voican Voiculescu, sunt acuzați de savarșirea de infracțiuni impotriva umanitații, a fost restituit de ICCJ catre Parchetul Militar, conform unei decizii a unui judecator de camera preliminara, relateaza …

- Judecatorii au ridicat astazi masura arestului la domiciliu in ceea ce il privește pe Bogdan Bratu și au decis ca procesul poate continua cu acesta sub control judiciar. Putem spune ca este o intrare pe fagașul normal al actului de justiție, avand in vedere ca inițial Directorul regional al DRDP Craiova…

- Fostul președinte al PSD, Ion Iliescu, sa se retraga de la conducerea Institutului Revoluției Romane. Președinte interimar este Alexandru Mironov, iar in alegerea unei noi conduceri va fi consultat și președintele Klaus Iohannis. Decizia lui Ion Iliescu vine dupa ce, mai mulți parlamentari PNL, au depus…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat miercuri, 7 aprilie, decizia in cazul confirmarii solutiei Parchetului General de renuntare la urmarirea penala impotriva europarlamentarului PNL Rares Bogdan. Judecatorii au decis sa amane procesul pentru 21 aprilie, dupa ce s-a termenul de miercuri…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv cererea de revizuire formulata de Parchetul General in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita a fost achitat alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Ploiesti. Astfel, Curtea Suprema a respins, luni, ca inadmisibila cererea de…