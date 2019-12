Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment special este organizat, vineri la Arad, de catre Primarie, Consiliul Județean și asociațiile de revoluționari pentru a marca 30 de ani de la Revoluție din 1989m informeaza Realitatea de Arad.

- Propunerea de rezolutie privind comemorarea a treizeci de ani de la Revolutia romana din decembrie 1989 va fi supusa la vot joi in Parlamentul European reunit in plen la Strasbourg. O dezbatere pe aceasta tema a avut loc luni seara, cand reprezentanta Comisiei Europene Adina Valean, comisarul pentru…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata seara, la spectacolul 'Libertate 89',organizat la Timisoara de Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania (CNMT) pentru a marca implinirea a 30 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, ca in urma cu trei decenii foarte multi nu credeau…

- Avand in vedere ca traseele de schi sunt tot mai cautate de pasionatii de sporturi de iarna, municipalitatea brasoveana are in plan sa extinda numarul partiilor cu nocturna. In prezent, singura partie pe care se poate schia la lumina reflectoarelor in Poiana Brașov este „Bradul”, insa…

- „Recolta” din Canalul Timis: cinci tone de PET-uri și gunoaie, scoase din canalul Timiș, la Patria Peste cinci tone de PET-uri și gunoaie au fost scoase din canalul Timiș in ultimele zile, in urma lucrarilor pe care Primaria Brașov impreuna cu angajații Sistemului de Gospodarire a Apelor Brașov…

- Statie electrica de incarcare, langa Teatrul „Sica Alexandrescu”! Aceasta va fi amenajata de Electrica Furnizare, in parteneriat cu Primaria Brasov! Comisia de Circulatie a Municipiului Brasov a avizat in sedinta de miercuri solicitarea Electrica Furnizare SA care, in parteneriat cu…

- Doua firme, una din Bucuresti si una din Timisoara, au depus oferte la licitatia pentru proiectarea si executarea lucrarilor de modernizarea sau extinderea iluminatului public pe 33 de artere rutiere din zona noua a cartierului Tractorul, derulata de Primaria Brasov. Potrivit reprezentantilor…

- Lucrarile la zidul de sprijin din zona Calea Poienii - Warthe - Spatar Milescu, mai complicate decat s-a crezut inițial. Vor fi instituite restricții de circulație! In urmatoarele zile, pe strada Warthe și in continuare pe strada Spatar Milescu accesul auto va fi restricționat intre orele…