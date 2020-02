Comedia ''Kholop'' a devenit cel mai mare succes de box-office al cinematografiei ruseşti Filmul "Kholop", ce prezinta povestea unui tanar rasfatat care se trezeste in pielea unui iobag din secolul al XIX-lea, a devenit cel mai mare succes de box-office al cinematografiei rusesti, potrivit unor statistici oficiale publicate marti, informeaza AFP. Incasarile acestui film, lansat la sfarsitul lunii decembrie in Rusia si in tarile din CSI (Comunitatea Statelor Independente - 10 din cele 15 foste republici federale din URSS, mai putin tarile baltice, Georgia si Ucraina), au depasit luni pragul de 3 miliarde de ruble (aproximativ 43,3 milioane de euro), potrivit site-ului specializat kinobusiness.com.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

