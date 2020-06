Stiri pe aceeasi tema

- Descoperirea a fost realizata in urma unui experiment de detectare ale razelor si radiatiei cosmice derulat in Antarctica. Cercetatorii au folosit un aparat numit ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna), un detector radio montat in virful unui balon, pentru a identifica urme ale radiatiei cosmice…

- Deja la o virsta de șase luni, copiii ințeleg cind adulții ii copiaza. In plus, copiii ii simpatizeaza mai amult pe imitatori: le zimbesc mai mult și se uita mai mult la ei, scrie Science Daily, citind un studiu publicat in PLoS ONE. Acest lucru a stabilit un experiment realizat de un grup de psihologi…

- Blocajul la Vama Nadlac continua, a doua zi consecutiv, chiar si dupa ce duminica la pranz au fost deschise alte 10 ghisee de verificare, in aer liber. In total, sunt 11 puncte de verificare, insa sute de oameni tot sunt blocati. Au fost deschise si alte doua puncte de trecere, Nadlac 2 si Vama Bors.…

- Oamenii de stiinta au analizat schimbarile genetice ale virusului SARS Cov-2 prin analizarea genomului a mai mult de 7.500 de segmente prelevate de la pacienti infectati din toata lumea. Astfel, ei au descoperit 198 de mutatii care au avut loc mai mult de o singura data. Unul dintre coautorii studiului…

- Descoperirea șocanta din China, care poate schimba istoria. Cine sunt oamenii cu ochii verzi, despre care nu se știa nimic Cercetatorii au descoperit motivul pentru care intr-un anume sat din China se nasc copii cu ochii verzi, de altfel singurii din China. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Ciocniri au avut loc in centrul capitalei germane, intre politisti antirevolta si cateva sute de persoane care protestau fata de izolarea impusa impotriva raspandirii noului coronavirus, relateaza Reuters. Manifestantii s-au adunat sambata, strigand ”Imi vreau viata de dinainte” si agitand pancarte…

- In Rusia au fost inregistrate 1.600 de decese provocate de noul coronavirus, confirmate de analize, sustine Valeri Solovei, cunoscut politolog rus, doctor in științe istorice, care a fost forțat sa demisioneze din motive politice de la conducerea Departamentului de relații publice al MGIMO ( Institutul…

- O echipa de oameni de știința a descoperit un anticorp care ar putea impiedica noul coronavirus sa infecteze celulele din corpul uman. Rezultatele au aparut dupa ce au fost realizate mai multe teste pe o versiune a COVID-19 creata in laborator.