- TBI Bank, institutie bancara care opereaza in Romania si Bulgaria, parte a grupului international de credite de consum 4Finance inregistrat in Luxemburg, anunta extinderea operatiunilor in Europa de Vest prin lansarea depozitelor online pe piata din...

- El a participat la un forum organizat la Bucuresti pe tema oportunitatilor in sectorul energetic in timpul presedintiei Romaniei la Consiliul UE."Sunt convins ca presedintia romaneasca se va desfasura intr-un cadrul profesionist si ca vom putea gasi raspuns pentru dosarele care sunt inca…

- Anul 2017, unul dintre cei mai delicati din piata energiei, isi pune amprenta asupra rezultatelor Tinmar Energy, trader de energie controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, care reusise sa devina al doilea cel mai puternic comerciant de electricitate din Romania.

- Astfel, productia de gaze va creste de la 8,76 milioane tone echivalent petrol (tep) in 2018 , la 9,19 milioane tep in 2019 (plus 4,9%), la 9,62 milioane tep in 2020 (plus 4,7%) si la 10,02 milioane tep in 2021 (plus 4,2%).Anul trecut, productia de gaze naturale a Romaniei a fost de 8,33…

- Eco Sud SA este cel mai important furnizor de soluții integrate de mediu destinate gestionarii și tratarii deșeurilor menajere solide urbane și a deșeurilor industriale asimilabile, deținand o cota de piața de peste 20% in Romania, in acest domeniu.Obiectivul companiei este acela de a crea…

- Romania, Slovacia si Estonia au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei a scăzut în aprilie la 1,2% în zona euro şi la 1,4% în Uniunea Europeană,…

- GTS Telecom, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de telecomunicații bazate pe infrastructura din România, marcheaza anul acesta 25 de ani de prezența pe piața locala. 2 centre de date în România (localizate în București și Cluj-Napoca), cu o suprafața…

- Europarlamentarul Maria Grapini a criticat, vineri, la Sibiu, modul in care s-au cheltuit banii europeni, dand exemplu punctele de informare turistica, despre care a spus ca ”nu ne ajuta la nimic, unele sunt inchise”. Maria Grapini a spus ca pentru noul cadru financiar, Comisia Europeana…