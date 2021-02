SUA si aliatii lor occidentali sunt tot mai preocupati in privinta cooperarii in crestere intre Rusia si China in domenii de interes comun, a declarat miercuri comandantul suprem al fortelor aliate din Europa (SACEUR), generalul american Tod Wolters, relateaza Reuters. Pentagonul a pus contracararea Chinei si Rusiei in centrul strategiei sale din 2018, desi cheltuielile americane pentru aparare le depasesc pe cele ale Moscovei si Beijingului. In 2018, China si Rusia au organizat cele mai mari exercitii militare comune desfasurate vreodata, la care au participat 300.000 de militari rusi. In 2019,…