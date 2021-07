Stiri pe aceeasi tema

- Șeful trupelor americane și NATO din Afganistan, generalul Austin "Scott" Miller, iși va anunța luni demisia din aceasta poziție, intr-un gest simbolic care va marca sfarșitul retragerii militare din aceasta țara, scrie NBC News, citand oficiali din Departamentul american al Apararii. El avertiza recent…

- Comandantul fortelor armate ale SUA in Afghanistan si-a exprimat ingrijorarea in privinta izbucnirii unui razboi civil haotic si violent in care sa se implice factiuni anti-talibane greu de tinut sub control care sa comita atrocitati, relateaza Washington Post.

- Pakistanul nu va accepta prezenta bazelor si nici a trupelor americane pe teritoriul sau dupa retragerea acestora din Afganistan, a declarat marti la o conferinta de presa la Islamabad ministrul de externe pakistanez Shah Mahmood Qureshi, citat de agentia EFE. ''Nu avem intentia sa permitem…

- Talibanii ar urma sa anuleze multe dintre progresele inregistrate in ceea ce privește drepturile femeilor din Afganistan in cazul in care aceasta grupare ar recaștiga puterea odata cu retragerea trupelor occidentale, se arata intr-o evaluare publicata mar

- Forțele de securitate afgane au oprit o ofensiva majora a talibanilor in sudul provinciei Helmand, in ultimele 24 de ore, conform oficialilor și locuitorilor din zona. Marți, militanții talibani au lansat astfel de ofensive pe tot teritoriul țarii, dupa ce armata americana nu și-a trupele, așa cum fusese…

- Statele Unite au ordonat marti plecarea personalului neesential de la ambasada lor la Kabul, in Afganistan, avertizand impotriva unor amenintari sporite intr-un moment in care armata americana se pregateste sa paraseasca tara dupa 20 de ani de razboi, noteaza AFP. Departamentul de Stat a indicat…

- Comandantul fortelor straine in Afganistan, generalul american de armata Scott Miller, a declarat, duminica, ca a inceput o retragere ordonata a acestora si de predare a bazelor militare si a echipamentelor catre fortele afgane, transmite news.ro. Miller a spus ca actioneaza la ordine bazate…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken efectua joi o vizita-surpriza in Afganistan, cu scopul de a prezenta Guvernului afgan planul administratiei lui Joe Biden cu privire la retragerea tuturor trupelor americane pana la 11 septembrie, la marcarea a 20 de ani de la atentatele teroriste de la 11…