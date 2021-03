Comandantul navei GSP Falcon, Victor Marina, relateaza ca joi, la ora 6,50, echipajul a fost bucuros ca a vazut prima pluta, in care se afla o singura persoana, aflata in stare de soc, ulterior fiind salvati alti noua marinari in urma scufundarii cargoului "Volgo Balt 179", ce avea 13 navigatori ucraineni la bord, la peste 70 de mile marine travers de Constanta. "La 6,50 am vazut prima pluta. Am fost bucurosi ca am vazut pluta, pentru ca nu a folosit nimeni mijloace vizuale sau auditive de semnalizare. In pluta se afla o singura persoana. Ridicarea acestuia la bord s-a facut cu un mijloc specific…