- Comandanții ruși iși ucid soldații raniți, in loc sa-i ia de pe campul de lupta din Ucraina și sa-i evacueze pentru a fi tratați. Militarii rușii cazuți in captivitate vorbesc despre asta, intr-o inregistrare video preluata de cotidianul polonez Onet . Soldații spun ca au vazut uciderea a cinci dintre…

- Povești cutremuratoare despre ororile razboiului din Ucraina apar aproape in fiecare zi. Multe dintre acestea au legatura cu crimele de razboi, de fapt arocitațile facute de soldații ruși in localitatea Bucha, din zona Kiev. Printre aceste povești dramatice, este și cea a unei tinere de doar 23 de ani,…

- Razboiul din Ucraina continua cu atacuri in Harkov, Kiev și Mariupol. Orașul-port de la Marea Azov se mai bazeaza doar pe militarii baricadați in combinatul de oțel, care au refuzat sa se predea, așa cum au cerut trupele ruse care controleaza orașul. In uzina s-ar afla intre 2.000 și 2.500 de militari…

- Pe 11 aprilie, un copil de o luna și jumatate și un copil de 12 ani au murit la Harkov, iar alți patru copii au fost raniți in urma atacurilor rusești asupra infrastructurii civile, a spus biroul.The Kyiv IndependentTot pe 11 aprilie, in regiunea Herson, o tanara de 15 ani a fost grav ranita.Numarul…

- Forțele armate germane pregatesc primul zbor de evacuare a civililor ucraineni raniți de la inceputul invaziei rusești, a declarat luni, pentru CNN, un purtator de cuvant. Un avion special Airbus A310 MedEvac al Forțelor Aeriene a plecat luni de la aerodromul militar din Koln-Wahn catre orașul Rzeszow,…

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia este intr-o continua desfașurare, situația de pe frontul de lupta fiind una critica, inclusiv pentru soldații militari ruși. Iata ce se intampla, de fapt, pe campul de lupta, dupa o convorbire interceptata intre mai mulți soldați.

- „Este o situatie din ultima saptamana, in intervalul 9 - 15 martie. Numarul de persoane internate in spital nu depaseste 100. Deci 75 de persoane sunt internate in spital astazi. In ceea ce priveste solicitarile de asistenta medicala catre statiile judetene de ambulanta si ele sunt in aceeasi limita,…

- ONU admite ca numarul de civili uciși și raniți este probabil sa fie „considerabil mai mare”, potrivit Sky News. Ucraina susține ca cel puțin 2.000 de civili au murit in conflict.Inaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului spune ca „primirea informațiilor din unele locații unde au avut loc ostilitați…