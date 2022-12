Comandant rus: Rusia nu poate învinge „blocul NATO” în Ucraina dacă nu foloseşte armele nucleare Rusia se lupta acum cu intreaga lume occidentala, așadar urmatoarea escaladare in razboiul din Ucraina poate fi „doar una singura: cea nucleara”, a susținut marți un comandant rus din Donețk, la postul rus Rossiya-1, citat de CNN. Comandantul Alexander Hodakovski a atras atenția ca resursele militare ale Rusiei sunt limitate. „Noi nu avem resursele pentru a invinge blocul NATO cu mijloace conventionale. Dar avem pentru asta armele nucleare”, a spus comandantul Hodakovski, din cadrul militiei pro-ruse din Donetk. Kremlinul nu a comentat deocamdata public declaratiile lui Hodakovski. Pe 7 decembrie,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

