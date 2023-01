Stiri pe aceeasi tema

- Tancurile occidentale "nu sunt o solutie miracol" pentru Ucraina impotriva Rusiei, a declarat joi comandantul suprem al fortelor aliate in Europa (SACEUR), Christopher Cavoli, in ajunul unei reuniuni majore in Germania privind furnizarea de arme Kiev-ului, relateaza AFP, informeaza agenția de presa…

- Infrangerea Ucrainei in razboiul declanșat de Rusia poate deveni un preludiu la cel de-al treilea razboi mondial. De aceea, Ucraina trebuie sa obțina toate armele necesare de la partenerii sai, a declarat luni premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, potrivit polsatnews.pl. Potrivit acestuia, acum Polonia,…

- Liderii au fost blocati pe mai multe fronturi la summitul de la Bruxelles, la sfarsitul unui an tumultuos in care UE a strans randurile pentru a sprijini Ucraina dupa invazia Rusiei, dar de multe ori s-a chinuit sa convina asupra presiunii care trebuie exercitata asupra Moscovei. Diplomatii au spus…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi la o conferinta pe teme de securitate ca Europa ar trebui sa revina la "ordinea de pace" care exista cu Rusia inainte de razboiul din Ucraina si "sa rezolve toate chestiunile de securitate comuna", daca presedintele rus Vladimir Putin va renunta la agresiunea…

- In cadrul Consiliului Ministerial de la OSCE, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca de-a lungul ultimilor trei decenii, Rusia a folosit tactica proliferarii conflictelor in zona Marii Negre, pentru a controla și a destabiliza regiunea. Joi, Bogdan Aurescu a participat la Consiliul Ministerial…

- Cancelarul german Olaf Scholz considera imposibila o decizie diplomatica de a pune capat razboiului din Ucraina. El a declarat acest lucru in timpul unei conversații transmise de postul național german RND. „Toți ne dorim ca acest razboi sa se termine și ca pacea sa devina posibila”, a subliniat Scholz.…

- Este zi de greva generala și proteste in Grecia. Muncitorii spun ca sunt sufocați din cauza inflației galopante și cer salarii mai mari. Confederația Generala a Muncitorilor Greci, care reprezinta sectorul privat, impreuna cu sindicatul care coordoneaza sectorul public solicita creșterea salariului…

- Inalți oficiali ai celor mai mari doua puteri ale UE, Franța și Germania, au acuzat SUA ca suprataxeaza gazul natural lichefiat (GNL) și ca folosesc razboiul din Ucraina și criza energetica pentru a obține profit și a face Europa dependenta de gazul sau. Inainte de razboiul din Ucraina, Rusia era cel…