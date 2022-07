Comandant militar din regiunea Harkov, capturat de ucraineni Ofițerii de informații ucraineni impreuna cu membri din Garda Naționala susțin ca anihilat o unitate de pușcași marini din Flota de Nord a Marinei Ruse și l-au capturat pe unul dintre comandanți, in regiunea Harkov. „Grupul de recunoaștere al Direcției Principale de Informații „Cedru” a desfașurat o operațiune speciala in satul Dementiyivka, raionul Dergachi, regiunea Harkov. A fost gasita o mare unitate de ocupanți, care se afla in cladiri distruse. 36 de ocupanți au fost uciși și mulți alți ruși au fost raniți”, a transmis luni Direcția principala de informații a Ministerului Apararii al Ucrainei.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

