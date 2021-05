Stiri pe aceeasi tema

- Se reiau cautarile persoanei disparute in Dunare, zona Vadu Oii, km 248. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca se reiau cautarile persoanei disparute in Dunare, zona Vadu Oii, km 248.Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- O cisterna incarcata cu 20 de tone de GPL s-a rasturnat, marti dupa-amiaza, intr-un sens giratoriu din apropierea localitatii constantene Mihail Kogalniceanu. Nu s-au inregistrat raniti, nici scurgeri de combustibil. Traficul in zona a fost restrictionat, informeaza news.ro . Potrivit reprezentantilor…

- Un cablu electric a luat foc in aceasta seara, 27 martie 2021, in zona peco OMV de la sensul giratoriu de langa Oxford, in Constanta.Potrivit primelor informatii, pompierii au fost solicitati sa intervina la intersectia bulevardului Alexandru Lapusneanu cu Aurel Vlaicu, acolo unde un cablu electric…