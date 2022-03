Stiri pe aceeasi tema

Decizia presedintelui rus, Vladimir Putin, de a invada Ucraina "are legatura cu varsta lui si eficienta" sa, printre alti factori, a declarat miercuri comandantul fortelor SUA in Europa (EUCOM), generalul Tod Wolters, totodata comandant suprem al Fortelor aliate in Europa (SACEUR), citat de EFE.

Joe Biden a luat, inaintea invaziei ruse in Ucraina, decizia politica de a tine navele militare americane in afara Marii Negre, a declarat miercuri intr-o audiere in Congresul SUA Comandantul Suprem al Fortelor Aliate in Europa (SACEUR), generalul Tod Wolters, relateaza Reuters.

Statele Unite trimit inca 500 de soldati pentru a-si intari prezenta in Europa, informeaza luni dpa.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost extrem de activ atat in timpul negocierilor dintre Rusia și Europa, dar și dupa ce Rusia a pornit invazia in Ucraina.

Europa ar putea incalzi locuintele cetatenilor sai si si-ar putea alimenta industria cu rezervele existente de gaze pana la sfarsitul acestei ierni relativ blande in cazul in care s-ar ajunge la o stopare totala a importurilor din Rusia, releva o analiza a unui important institut economic german.

Rusia este pregatita sa continue negocierile cu Statele Unite si cu Alianta Nord-Atlantica pe tema garantiilor de securitate in Europa, a afirmat, vineri, presedintele Vladimir Putin, insistand insa pentru oprirea extinderii NATO si pentru revenirea la arhitectura de securitate din anul 1997.

Statele Unite sar in ajutorul Europei, foarte dependenta de gazul rusesc, prin alimentarea acesteia cu gaz lichefiat, sperand sa impiedice punerea in funcțiune a gazoductului Nord Stream 2, programata pentru 2022, scrie Le Monde, citat de Rador.

Statele Unite ale Americii incearca sa creeze o 'amenintare permanenta' la adresa Rusiei prin desfasurarea a 60.000 de soldati in Europa, precum si a peste 200 de tancuri si 150 de avioane, a denuntat miercuri Consiliul Securitatii Rusiei, potrivit EFE si Interfax.