Columbia vrea să legalizeze statutul numeroasei populaţii de migranţi venezueleni de pe teritoriul său Presedintele columbian Ivan Duque a anuntat luni ca tara sa le va acorda statutul de protectie temporara unui numar de circa un milion de migranti venezueleni fara documente, relateaza DPA.



Aproximativ un milion din cei 1,7 milioane de venezueleni din Columbia nu au documente, a spus Duque.



Noua protectie pe zece ani le va permite sa isi legalizeze statutul si sa le ofere o mai mare stabilitate celor aproximativ 800.000 de venezueleni inregistrati deja in Columbia si care pana acum au fost nevoiti sa aplice regulat pentru permise de sedere.



