- Influentul fost presedinte columbian Alvaro Uribe, vizat de o ancheta judiciara, a revenit miercuri asupra demisiei sale anuntate din Senat, un gest care a fost interpretat de opozantii sai drept un mod de a scapa Curtii supreme, relateaza AFP, preluata de Agerpres. In Columbia investigatiile…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au amanat pentru finele lunii septembrie dosarul in care un barbat a fost condamnat, in prima instanta, pentru delapidarea unui companii de taxi. Oricare va fi decizia Curtii de Apel Constanta, aceasta va fi definitiva. Reamintim ca Judecatoria Constanta a dispus…

- Ministerul Afacerilor interne a transmis vineri, referitor la trimiterea Romaniei de catre Comisia Europeana in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca nu a implementat in legislatia nationala Directiva a 4-a privind combaterea spalarii banilor, ca acest demers nu a fost comunicat oficial catre autoritatile…

- Gabriel Oprea nu iși redobandește titlul de doctor, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins, ca neintemeiata, actiunea depusa de acesta, prin care solicita anularea ordinului ministrului Educatiei Naționale (MEN) prin care i s-a retras titlul de doctor in drept. Fostul ministru de Interne Gabriel…

- Al doilea proces de corupție al fostului președinte al Consiliului Județean Nicolae Ioțcu a inceput la Tribunalul Arad cu o amanare. Procesul este inca in faza camerei preliminare, fiind mutat, in luna mai, de la Tribunalul Timiș la Tribunalul Arad in urma unei decizii definitive a Curții de Apel.…

- Curtea de Apel Constanta a amanat pentru saptamana viitoare pronuntarea in apelul dosarului in care Ionut Corneliu Pripisi, fostul sef al Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta, a fost condamnat, in prima instanta, la sapte luni de inchisoare cu suspendare, pentru sustragere sau distrugere…

- Doi medici de la Spitalul Județean de Urgența Bacau au fost condamnați definitiv pentru ucidere din culpa, la cate doi ani de inchisoare, in cazul unei fetițe de cinci ani care a murit in urma unei mușcaturi de caine, dupa ce nu ar fi primit tratamentul antirabic corespunzator. Instanța a mai obligat…

- Nicola Inquieto, italianul din Pitești care ar fi finanțat mafia, a fost arestat in vederea predarii temporare catre autoritațile judiciare din Italia. Aceasta este decizia dispusa, vineri, de magistrații Curții de Apel Pitești. Pe 27 aprilie, omul de afaceri Nicola Inquieto a fost eliberat in baza…