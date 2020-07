Stiri pe aceeasi tema

- Armata columbiana a ucis un oficial al Armatei de Eliberare Nationala (ELN), prezentat drept bratul drept al principalului lider militar al acestei gherile ghevariste, ultima din Columbia, a anuntat sambata presedintele Ivan Duque, transmite AFP. "Aceasta este o operatiune viguroasa impotriva…

- Aviatia militara turca a lansat in noaptea de duminica spre luni un atac asupra unor baze ale rebelilor kurzi din Turcia in nordul Irakului, potrivit unui anunt facut de ministerul truc al apararii, preluat de Reuters si AFP preluate de agerpres. "Operatiunea Gheara Vulturului a inceput. Avioanele…

- Numerosi palestinieni au manifestat vineri in mai multe orase din Cisiordania ocupata pentru a protesta impotriva proiectului israelian de anexare a unor parti din acest teritoriu, cu mai putin de o luna inainte de termenul limita de aplicare a acestui plan, potrivit France Presse, potrivit Agerpres.La…

- Un inalt responsabil al Twitter nu a exclus joi ca reteaua sociala sa suspende contul lui Donald Trump daca presedintele american continua sa publice mesaje incendiare care incalca regulile retelei sociale, potrivit France Presse.Cu 81,7 milioane de abonati, contul @realDonaldTrump este unul…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA din noiembrie, Joe Biden, l-a acuzat luni pe presedintele republican Donald Trump ca foloseste armata "impotriva americanilor" si gaze lacrimogene impotriva "manifestantilor pasnici" pentru o operatiune de comunicare, relateaza AFP. "El foloseste…

- Un soldat israelian a fost ucis marti de o piatra lansata in directia sa de un palestinian, in nordul Cisiordaniei ocupate, a raportat armata israeliana, transmite AFP potrivit Agerpres. Sergentul Amit Ben Ygal, de 21 ani, a fost lovit la cap "in aceasta dimineata in cursul unei operatiuni in apropiere…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat, miercuri, ca a ordonat Fortelor Navale sa deschida focul asupra ambarcatiunilor militare iraniene care se apropie periculos. "Am transmis Fortelor Navale SUA sa distruga orice ambarcatiune militara iraniana care ne hartuieste navele pe mare", a afirmat…

- Operatiunea de ridicare a spitalului militar a inceput deja la Timisoara. Primele utilaje ale Armatei au ajuns la stadionul CFR si pregatesc terenul pe care urmeaza sa fie plasate corturile ce vor adaposti paturile pentru pacienti si aparatura medicala, scrie Opinia Timisoarei. Reprezentantii…