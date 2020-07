Stiri pe aceeasi tema

- Justiția britanica a anunțat joi ca a decis recunoașterea „fara echivoc” a liderului opoziției din Venezuela, Juan Guaido, drept președinte legitim al țarii într-un caz menit sa tranșeze cine are autoritate asupra rezervelor de aur depozitate la Banca Angliei, relateaza AFP și Reuters.„Guvernul…

- Victima a represaliilor SRI in cazul legii Big Brother, a fost nevoit sa demisioneze din Curtea Constituționala Plenul Parlamentului i-a numit, miercuri, pe Toni Grebla si Mariana Mot ca presedinti la Sectia de drept privat, respectiv la Sectia de drept public din cadrul Consiliului Legislativ. Comisiile…

- "Depinde, cred ca nu avem nevoie" sa desfasuram armata impotriva manifestantilor, a raspuns seful statului american miercuri, la postul Newsmax TV, intrebat daca va trimite armata in orasele americane impotriva tulburarilor civice de la proteste impotriva violentelor politiei si rasismului. Donald Trump…

- Donald Trump a facut un pas inapoi si a apreciat ca nu este necesara desfasurarea armatei impotriva manifestatiilor care zguduie America in semn de protest fata de uciderea la 25 mai a lui George Floyd de catre un politist alb, in timpul unei arestari, la Minneapolis, in Minnesota, relateaza Reuters,…

- Într-un aparent dezacord cu Donald Trump, secretarul american al Apararii a afirmat miercuri ca se opune ideii de a trimite Armata în marile orașe din Statele Unite pentru a controla vasta mișcare de protest împotriva rasismului și a brutalitaților poliției, scrie AFP.Aceste…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, considera ca, in contextul creșterii cererii de locuri de munca pe fondul pandemiei, asigurarea necesarului de rezerviști voluntari pentru Armata poate fi o soluție.“Putem soluționa, concomitent, doua probleme: acoperirea…

- Ludovic Orban anunta ca izolarea va mai dura dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca pregateeste decretuld e prelungire a starii de urgenta in Romaniua. "Președintele impreuna cu Guvernul analizeaza situația. Președintele a prelungit starea de urgența, urmarim evoluția și pregatim revenirea la normalitate.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri la B1TV ca le-a cerut forțelor de ordine care asigura pe teritoriul țarii respectarea restricțiilor de circulație introduse prin ordonanțele militare sa faca diferența intre persoanele care incalca regulile cu rea intenție și cele au greșit fara intenție.„Le-am…