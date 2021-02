Columbia a autorizat vaccinul chinezesc Sinovac, iar Nicaragua - vaccinul rusesc Sputnik V Columbia a autorizat miercuri vaccinul anti-COVID-19 al laboratorului chinez Sinovac, iar Nicaragua a aprobat vaccinul rusesc Sputnik V, au anuntat autoritatile celor doua tari, informeaza joi AFP.



Vaccinul Sinovac, din care Bogota a comandat 2,5 milioane de doze, este al doilea autorizat in Columbia, dupa cel american Pfizer, din care tara asteapta 10 milioane de doze. O campanie de vaccinare in masa ar urma sa inceapa in Columbia pe 20 februarie.



La randul sau, Nicaragua a autorizat vaccinul Sputnik V, deja aprobat in numeroase tari latino-americane, precum Mexic, Venezuela… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

