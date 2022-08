Conducerea ISU Argeș in echipa completa. In urma promovarii concursului organizat de catre Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, colonelul Nițu Marius a fost numit in funcția de adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Cpt. Puica Nicolae” al județului Argeș, incepand cu data de 01.08.2022. Nascut in anul 1977, ofițerul este absolvent al Universitații din Pitești – Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative in anul 2004, dar și al programului de masterat in Managementul Strategic al Resurselor Umane in 2009. Cu o cariera militara de…