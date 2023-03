Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat, de 49 de ani, acuzat de dare de mita Cel in cauza este suspectat ca, la data de 09.08.2022, ar fi dat unui agent de politie din cadrul Garzii de Coasta suma de 400 de lei.Recent, cel in cauza…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a unui inculpat, presedinte al unui partid politic, in sarcina caruia s a retinut comiterea infractiunii de trafic de influenta. Cel in cauza…

- Fostul director al Directiei de Impozite si Taxe din Primaria Bacau Tiberiu Ciobanu, alti doi angajati ai institutiei si un expert evaluator au fost trimisi in judecata de DNA Bacau pentru abuz in serviciu si alte infractiuni, dupa ce ar fi stabilit o cota de impozitare de 0,1% pe an, fata de 5%…

- Contabila Primariei Corbi, judetul Arges, a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals.