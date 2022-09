Coliziune între un autoturism şi un microbuz: trei victime au fost transportate la spital Trei persoane au fost ranite, luni, in urma coliziunii dintre un microbuz si un autoturism, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Coliziune intre un autoturism si un microbuz:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEintre unsi un:…

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi angajati ai unui hotel din statiunea Calimanesti-Caciulata au fost evacuati, sambata dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in unitatea de cazare, la un punct de transfomare a energiei electrice, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Fii la curent cu…

- O femeie disparuta de mai bine de 24 de ore este cautata de pompieri intr-o fantana, la Tamboesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- O persoana a decedat, iar sase, intre care trei copii, au fost ranite intr-un accident care s-a produs marti dimineata in localitatea Cotorca, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un microbuz a ars complet, marti la pranz, in timp ce era parcat in zona Pietei Viilor din municipiul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O persoana a decedat si cinci au fost transportate la spital in urma accidentului auto in care au fost implicate mai multe masini pe autostrada A1, la km 17, sensul spre Bucuresti, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF), potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Incendiile de padure izbucnite in ultimele zile in statiunea turistica Colibita si in Parcul National Muntii Rodnei inca nu au fost stinse, fiind afectate in total aproximativ sapte hectare de teren, potrivit datelor comunicate luni de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud,…

- Pompieri din Vrancea si Buzau intervin cu mai multe autospeciale la Sihlea, in judetul Vrancea, pentru stingerea unui incendiu care a afectat peste 50 de hectare de vegetatie uscata si padure, a informat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau. Fii la curent cu cele mai…

- Cinci persoane, intre care doi copii, au ajuns la spital, pentru ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier care a avut loc marti dimineata pe DJ 581, la intersectia cu drumul spre localitatea Clocotici, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, potrivit Agerpres.…