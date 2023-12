Coliziune între trei mașini, la Bărbătești *Accident rutier in localitatea Barbatești* La data de 14 decembrie a.c., polițiștii orașului Horezu au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, in localitatea Barbatești. Din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit ca, ar fi avut loc o coliziune intre 3 autoturisme, pe DN 67, in localitatea Barbatești, km 163 + 500 m. In urma impactului a rezultat ranirea a 2 femei, respectiv una de 67 de ani, din localitatea Barbatești și alta de 59 de ani, din localitatea Mateești. Ambele persoane au fost transportate la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Conducatorii… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

