- Deși 1 Decembrie nu este o zi libera in Ucraina, Ziua Naționala a Romaniei este sarbatorita de aproximativ 400.000 de etnici romani, imparțiți in trei regiuni. Unii dintre ei au vorbit cu ziarul Libertatea despre semnificația acestei zilei, in contextul razboiului, transmițand un mesaj comun: „Romania…

- La ediția din acest an a Targului Internațional de Invenții și Inovații „Inovaliment”, cercetatorii de la Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor din cadrul Universitații „Dunarea de Jos” din Galati au prezentat șapte lucrari referitoare la inventarea unor produse alimentare sanatoase datorita…

- Peștele din Dunare poate fi mai periculos decat pestele marin, din cauza acumularii de metale grele, susțin cercetatorii Universitații „Dunarii de Jos” din Galați. Medicii susțin ca aceste metale pot provoca probleme neurologice, oncologice și intoxicații grave. O analiza realizata de catre cercetatorii…

- O fosta campioana mondiala de atletism a donat facultații pe care a absolvit-o o parte din trofeele obținute la competițiile naționale și internaționale, prin gestul sau dorind sa ii motiveze pe actualii studenți ai facultații in obținerea unor performanțe cat mai bune in sporturile pe care le practica.…

- Cercetarile efectuate de specialiștii de la Facultatea de Științe și Ingineria Mediului din cadrul Universitații „Dunarea de Jos” din Galați au relevat ca peștele din Dunare conține metale grele in concentrații care prin consumul indelungat provoaca afecțiuni grave. Aceasta constatare a fost anunțata…

- Cinci produse inovative, care folosesc coji de sfecla si de ceapa rosie si pielita strugurilor rosii pentru a da culoare si aroma alimentelor, inlocuind astfel aditivii de sinteza, realizate de cadre didactice si doctoranzi ai Facultatii de Stiinta si Ingineria Alimentelor din cadrul Universitatii…

- Academicianul Eugen Simion, critic și istoric literar, a murit marți, la varsta de 89 de ani. Informația a fost confirmata de reprezentanții Spitalului Elias din București.Eugen Simion era internat in spital de peste o luna și suferea de cateva afecțiuni cronice.Eugen Simion era critic și istoric literar,…

- Cea mai mare nava de cercetare de pe apele interioare ale Uniunii Europene se construieste in Romania. Totul in cadrul unui proiect urias, de aproximativ 20 de milioane de euro, al Universitatii „Dunarea de Jos” Galati.