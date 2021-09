Stiri pe aceeasi tema

- Shurubel de la „Vorbește lumea” este infectat cu COVID-19, la doar cateva zile dupa ce Adela Popescu a fost și ea testata pozitiv. Prezentatorul de la PRO TV a facut primele declarații despre starea sa de sanatate.Inca o vedeta de la PRO TV a fost diagnosticata cu coronavirus. Shurubel, colegul de emisiune…

- Petrica Cercel are probleme de sanatate și se afla internat in spital, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Fiul sau a confirmat pe una dintre rețelele de socializare ca tatal sau nu se afla intr-o stare foarte buna și spera ca se va vindeca in curand. „Oameni buni, tatal meu are intr-adevar probleme…

- Adela Popescu a fost diagnosticata cu COVID-19, iar acum vedeta spune cum se simte. Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” a marturisit ca a avut doua zile grele, insa acum se simte mult mai bine. Adela Popescu a anunțat saptamana trecuta ca a fost testata pozitiv cu COVID-19. Vedeta de la PRO TV a declarat…

- Astazi ar fi trebuit sa fie eveniment mare in familia Adelei Popescu, insa din pacate totul s-a anulat. Prezentatoarea avea planificat botezul mezinului familiei, insa evenimentul a fost anulat dupa ce ea s-a infectat cu COVID-19.

- Adela Popescu a fost testata pozitiv cu COVID-19, iar prezentatoarea a fost inlocuita in emisiunea de la PRO TV, „Vorbește lumea”, de Theo Rose. Pentru urmatoarele doua saptamani, soția lui Radu Valcan nu va mai aparea pe micul ecran. Telespectatorii au avut parte de o surpriza astazi cand au vazut…

- Adela Popescu a fost confirmata miercuri seara cu Covid-19. Prezentatoarea de la PRO TV a facut anunțul in direct, intervenind prin skype in cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, pe care o prezinta alaturi de Shurubel și Bogdan Ciudoiu, noteaza click.ro. Adela Popescu se simte bine deocamdata și poarta…

- Ianis Hagi (22 de ani) are COVID-19 și rateaza partida cu Macedonia de Nord. GSP a obținut cele mai noi informații despre starea de sanatate a fotbalistului. Macedonia de Nord – Romania, meci din preliminariile CM 2022, se joaca miercuri, de la 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la…

- Premierul din Luxemburg Xavier Bettel a fost externat. Starea sa de sanatate s-a ameliorat. Acesta fusese internat din cauza complicațiilor generate de infecția cu coronavirus. Acesta iși va prelua atribuțiile, insa va lucra „de la distanța”. Premierul ramane in izolare pana la sfarsitul saptamanii.…