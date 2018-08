Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au scos miercuri, 29 august, din apele Muresului cadavrul unui porc, preluat ulterior de DSVSA, care a prelevat probe ce urmeaza a fi analizate pentru a se stabili daca animalul era bolnav de pesta porcina africana. „La solicitarea Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor…

- Colegiul Medicilor Veterinari din Romania au reacționat dupa ce ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ieri in conferinața de presa ca Romania nu are medici veterinari specializați pe pesta porcina africana . „Nu exista in nici o țara din lume medici veterinari specialiști in pesta porcina…

- Romania nu are specialisti, asa ca autoritatile nu pot decat sa puna in aplicare procedurile europene, inclusiv sacrificarea animalelor din zona focarelor. Petre Daea, ministrul Agriculturii: "In Romania nu exista niciun specialist. N-a fost o boala cunoscuta, care sa manifeste interes pentru cercetare,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marți, 28 august, ca Romania nu are specialiști in pesta porcina africana și ca, de aceaa, au fost chemați specialiști din afara țarii pentru a cauta soluții in combaterea acestei boli care afecteaza porcii. Un mistreț cu pesta porcina eutanasiat a fost…

- Pesta porcina africana este una dintre cele mai stringente probleme cu care se confrunta in momentul de fata Romania. Chiar daca autoritatile lupta neincetat cu eradicarea bolii, iata ca la Constanta lucrurile evolueaza agresiv, dupa cum au punctat si reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare…

- Romania este in stare de alerta. Ce s-a intamplat acum 30 de ani in Spania și Portugalia se reediteaza la indigo la noi. Realitatea este mult mai cumplita și masurile care ar trebui luate sunt dure și de neacceptat pentru unii gospodari. In ediția de ieri, Evenimentul zilei arata ca situația critica…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana este in creștere galopanta. Au fost identificate 521 de cazuri in gospodarii și 3 in ferme mari. Au fost sacrificați aproape 50 de mii de porci din aceste focare.

- Mai multe focare de pesta porcina africana au fost descoperite, recent, in tara. Directia Sanitara-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis recomanda crescatorilor de suine sa respecte masurile de reducere a riscului aparitiei acestei boli.