Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc luni dimineața, la ieșirea din Dej. Din primele informații, in accident a fost implicat un camion al armatei care se deplasa spre Turda!

Cu mare tristețe in suflet, toți cei care am cunoscut-o la Colegiul „Emil Negruțiu" Turda pe cea care a fost Maria Gadalean, trecuta astazi intre cei drepți dupa o boala fulgeratoare, ne luam ramas...

- Rezultatele finale din turul doi al alegerilor prezidențiale: Iohannis - 66,09 %, Dancila - 33,91%. Aproape 10 mil. de romani au votat BEC a anunțat joi rezultatele finale in urma turului doi al alegerilor prezidențiale. Klaus Iohannis a obţinut, duminică, în al doilea tur de scrutin…

- Viorica Dancila (PSD) a pierdut alegerile prezidențiale in județul Cluj in fața lui Klaus Iohannis (PNL). Scorul inregistrat de Iohannis este unul categoric: 81,18% - adica 301.979 voturi.Viorica Dancila a obținut 69.999 de voturi, asta fiind un procent de 18,81%. Citește și: Incepe…

- Klaus Iohannis a obtinut duminica, in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, 63%, iar Viorica Dancila – 37%, dupa numararea a 8.817.440 de voturi de la sectii din tara, reprezentand 97%. UPDATE. Potrivit AEP, Iohannis a obtinut 5.562.056 de voturi (63%), iar Viorica Dancila – 3.255.262…

Dupa numararea a peste 93% din voturile acordate in județul Cluj, rezultatele confirma victoria categorica a candidatului PNL, Klaus Iohannis. In timp ce USR-PLUS și PSD sunt in scadere, PMP a...

Politistii din Cluj cauta o fata de 13 ani, din localitatea Babutiu, comuna Vultureni, care duminica a plecat de acasa si nu s-a mai intors.

Un nou scandal in mass media turdeana, dupa ce jurnalistul Horea Hudrea de la InfoArieș, jurnalist aflat in cercul apropiat al celor de la T9/USR Turda, a scris un articol bazat pe MINCIUNI, cu...