Astazi, Alina, fata ucisa cu sange rece de cea mai buna prietena a ei,Loredana Atanasoaie, in Mangalia, a fost condusa pe ultimul drum. Familia și prietenii ei, dar și alte persoane care au cunoscut-o au venit sa iși ia adio. Tot astazi, colegii ei au vorbit despre relația pe care victima a avut-o cu ucigașa care i-a abandonat trupul neinsuflețit in parc, sub o banca.