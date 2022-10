Colectiv: Se împlinesc 7 ani de la tragedie. Slujbe speciale ținute de Patriarhie La 7 ani de la tragedia Colectiv , Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat ca va ține slujbe speciale, duminica, 30 octombrie. In urma cu 7 ani, mai mulți tineri treceau prin clipe de groaza in Clubul Colectiv, unde cațiva au și murit, din pacate. Clubul a luat foc, iar un incendiu a cuprins intreaga cladire in doar cateva minute, iar ce a urmat, a șocat intreaga lume! Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Presa al Patriarhiei Romane, se pare ca se va ține o slujba speciala la Biserica parohiei Sfantul Nicolae – Brosteni, situata in apropierea fostului club. La ora 12:00 se va ține slujba… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

