„Colectiv”, primul film românesc nominalizat la Oscar „Colectiv”, primul film romanesc nominalizat la Oscar Foto: AP/Agerpres. România are pentru prima data un film nominalizat la premiile Oscar: documentarul "Colectiv", de Alexander Nanau. Într-un an pandemic, competitia este dominata de Netflix, cu nu mai putin de 35 de pelicule în concurs, între care filmul "Mank", regizat de David Fincher, cu 10 nominalizari - cele mai multe. Documentarul "Colectiv" este o poveste despre stat, niste autoritati incompetente, care prin minciuna si manipulare au calcat vietile oamenilor în… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

