Colectiv a câștigat titlul de ”Documentarul anului 2020” decernat de organizația criticilor de film din Marea Britanie Cei 160 de critici care compun London Film Critics’ Circle au oferit duminica seara distincțiile lor catre: Nomadland pentru filmul anului, Another Round pentru cel mai bun film internațional și Colectiv pentru documentarul anului. Tot duminica, filmul lui Alexander Nanau a primit și din partea criticilor din Toronto, Canada, premiul pentru cel mai bun documentar din 2020. Fondata in 1913 ca organizație a criticilor britanici de film, London Film Critics’ Circle decerneaza premii din 1980. Anul trecut, criticii au optat pentru: Parasite – filmul anuluiPortrait of a Lady on Fire – filmul internațional… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

