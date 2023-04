Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis invita publicul timișorean la prima ediție din acest an a expozitiei nationale dedicata industriei mobilei, EXPO MOBILA TIMIȘOARA, organizata in perioada 6 – 9 aprilie 2023, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr.22.

- Astazi este prima zi, implicit deschiderea oficiala, a Salonului de Carte Bookfest Timișoara. Editie aniversara, a X-cea, evenimentul se desfasoara la Centrul Regional de Afaceri (CRAFT) timp de patru zile, pana duminica, 2 aprilie. Programul primei zile este urmatorul: 12.00. Deschiderea oficiala…

- SALONUL INDUSTRIEI UȘOARE inaugureaza calendarul expozițional al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pentru anul 2023. Astfel, in perioada 8 – 12 februarie, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș gazduiește o noua ediție a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE, eveniment tradițional in randul…

