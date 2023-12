Alexandra Stan iși face debutul in lumea modei. In curand vor putea fi reperate in magazine haine și accesorii vestimentare care vor fi recomandate de numele sau, ”Stan” by Alexandra Stan. Pe urmele Victoriei Beckham, dar și autohtoanelor Andreea Raicu ori Monica Barladeanu, artista, care nu mai are un program internațional ațat de incarcat ca altadata, muncește din greu sa-și gaseasca o noua direcție. Solista și-a evidențiat mereu sexozitatea sa, mai ales in propriile videoclipuri, unde și-a promovat mereu hainele, inclusiv modele de blugi, unii cu vedere ampla la posterior. Diva de altadata…