Coldplay va susțin un concert în România - Trupa a făcut anunțul oficial - Când și unde va concerta trupa britanică Anunțul oficial al trupei Coldplay a postat pe pagina oficiala de Instagram un mesaj in care anunța turneul din Europa in 2023 și țarile in care vor concerta. Printre acestea se afla și Romania. Potrivit mesajului postat alaturi de un filmuleț in care apar steagurile țarilor in care vor canta, trupa va ajunge in Grecia, Romania, Ungaria, Franța, Italia, Germania, Finlanda, Austria și Irlanda.Mesajul spune ca dupa participarea la festivalul Humankind din Amsterdam, trupa va anunța și datele la care vor avea loc concertele. Tot atunci vom afla și unde anume in Romania va avea loc concertul Coldplay. View… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Draken International, LLC, a lansat un anunț de angajare in care precizeaza ca instructorii militari vor activa la Baza Militara Fetești pentru o perioada intre 3 și 19 luni, relateaza Europa Libera.Anunțul vine in contextul in care Romania va crea un hub regional pentru antrenamentul…

- Acordul de securitate include echipamente militare vitale, instruire pentru militarii ucraineni și schimbul de informații, scriu BBC și The Guardian.In vreme ce nu au oferit Kievului o pespectiva clara pentru aderare, principalele puteri occidentale se pregatesc sa ratifice un amplu pact de securitate…

- Statele Unite, Marea Britanie, Olanda și Danemarca vor colabora pentru a trimite in Ucraina echipamente de aparare aeriana, inclusiv sute de rachete, pentru a ajuta Ucraina, au anunțat toate aceste țari intr-o declarație comuna, potrivit Sky News . Livrarea echipamentelor a inceput deja și ar trebui…

- E atmosfera tensionata la Palatul Buckingham, mai ales dupa anunțul public al unui expert. „Meghan Markle vrea sa distruga Familia Regala”, a transmis acesta, vestea cutremurand Marea Britanie. Intre timp, presa mondena vorbește despre cum fosta actrița de la Hollywood ar fi planificat fiecare detaliu…

- Marea Britanie sprijina aderarea Ucrainei la NATO și "aceasta cale este deschisa", deși realitațile politice pot incetini procesul, a declarat vineri ministrul apararii, Ben Wallace, in marja reuniunilor de securitate din cadrul Dialogului Shangri-La de la Singapore, informeaza Rador.El a remarcat…

- Romanii s-au aratat reticenți prin chiar conducatorii lor cu privința la consumul de alte alimente decat cele cunoscute, tradiționale. Așadar, care este produsul revoluționar care a aparut la Lidl. Mulți oameni vor fi curioși sa il incerce, iar anunțul vine din Marea Britanie. Ce vinde Lidl intr-o anumita…

- Joi, 25 mai 2023, ora 20:00 The Trumpets Intrarea libera. Centrul Cultural German Iași impreuna cu The Trumpets și Jazz Club Emil Bazga invita iubitorii muzicii de jazz la un extraordinar concert de jazz sustinut de trupa germana The Jakob Manz Project, joi, 25 mai 2023, incepand cu ora 20:00, la…

- O copie rara a primei ediții a „The White Album”, lansat de The Beatles in 1968, a fost gasita de cei de la organizația caritabila British Heart Foundation (BHF) intr-o cutie donata de o persoana necunoscuta, scrie Metro. Scos la vanzare pe eBay, albumul a fost vandut cu 2.350 de euro.Pentru prima versiune…