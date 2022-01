Colapsul democrației: puterea absolută capătă încrederea publicului Increderea publica in guvernele care conduc democrațiile lumii s-a prabușit la noi cote negative din cauza gestionarii pandemiei și pe fondul unui sentiment larg raspandit de pesimism economic, potrivit studiului Edelman Trust Barometer, realizat pe plan global. Acest studiu, care timp de doua decenii a chestionat mii de oameni cu privire la increderea in guvernele […] The post Colapsul democrației: puterea absoluta capata increderea publicului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

