Stiri pe aceeasi tema

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș (ADID) va incepe un proiect special alaturi de Administrația Bazinala de Apa Banat pentru a face curat in urma nesimțirii oamenilor care polueaza raurile județului. In luna martie, in urma unei acțiuni comune realizate de Administrația Bazinala de…

- In luna martie, in urma unei acțiuni comune realizate de Administrația Bazinala de Apa Banat și Primaria Municipiului Timișoara, au fost stranse 7,5 tone de gunoaie de pe malurile Canalului Bega și a luciului de apa… intr-o zi. „In acest context, in care cantitatea deșeurilor plutitoare care ajung in…

- S-a obținut finanțarea pentru refacerea digului din centrul Lugojului, fisurat la inundațiile din 2020. Costurile ajung la 500.000 de lei. Administrația Bazinala de Apa Banat (ABA Banat) incepe procedura de achiziție pentru realizarea reparațiilor la digul de beton, din centrul Lugojului...

- Reprezentanții JASPERS, entitate a Consiliului Europei, care asigura asistența orașelor sau regiunilor care vor sa absoarba fonduri europene s-au aflat ieri, in județul Dambovița, pentru a asigura asistența tehnica și Post-ul CJD: JASPERS ofera asistența pentru realizarea unei instalații de tratare…

- SOMA Bacau continua campania de informare a cetațenilor cu privire la colectarea selectiva a deșeurilor din municipiul Bacau și cele 22 de comune limitrofe. Daca intr-un articol anterior SOMA Bacau demonta mitul colectarii deșeurilor reciclabile la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Atenție! Poduri de gheața pe raurile din Argeș. „Dimineața geroasa! -15 grade Celsius a fost temperatura minima, noaptea trecuta, in bazinul hidrografic Argeș-Vedea. Aceasta a fost inregistrata la Stația hidrometrica Arefu, pe raul Arefu (afluent al Argeșului)” anunța Administrația Bazinala de Apa Argeș…

- Administratia Bazinala de Apa Mures atentioneaza administratiile publice locale privind gestionarea regimului deseurilor asupra faptului ca s-a constatat in ultimel saptamani prezenta in jurul lacurilor de acumulare si in zonele de protectie a acestora, a unor cantitați de deseuri menajere, vegetale,…

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a publicat lista unitatilor de invatamant ce au activitatea fizica suspendata in noul an, 2022. In sectiunea DOCUMENTE puteti consulta situatia unitatilor de invatamant cu formatiuni de studiu ce au activitate suspendata. Din pacate, unele unitati de invatamant,…